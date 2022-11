2. Liga, Gruppe 2 Sieg für Tägerwilen im Showdown gegen Henau Sieg für Tägerwilen im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den erstklassierten Verein Henau 0:1. 06.11.2022, 12.06 Uhr

(chm)

Henau ging zunächst in der 18. Minute in Führung, als Marvin Wiedemeier zum 1:0 traf. In der 29. Minute gelang Tägerwilen jedoch durch Darko Anic der Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Henau kassierte vier gelbe Karten. Für Tägerwilen gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Tägerwilen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 25 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match. In der Abwehr ist Tägerwilen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Tägerwilen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Für Tägerwilen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Tägerwilen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Eschenbach 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Nach der Niederlage muss Henau die Tabellenführung abgeben. 21 Punkte bedeuten Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Henau erstmals wieder. Henau verlor zudem erstmals zuhause.

Henau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 1 (Platz 8). Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Tägerwilen 1 1:3 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 18. Marvin Wiedemeier 1:0. 29. Darko Anic 1:0. 52. Darko Anic 1:0. 69. Marco Eugster 1:0. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Renato Hungerbühler, Jan Näf, Viznu Easwaralingam, Paul Heine, Cédric Löhrer, Raul Stillhart, Marvin Wiedemeier. – Tägerwilen: Luka Djordjevic, Rafael Eugster, Raul Perez Muinos, Faid Kocan, Igor Kojic, Mario Uhler, Demian Titaro, Alessio Ciraci, Pascal Geisselhardt, Marco Eugster, Darko Anic. – Verwarnungen: 20. Cédric Löhrer, 35. Marco Eugster, 39. Marvin Wiedemeier, 51. Manuel Eberle, 69. Darko Anic, 70. Dario Regazzoni, 76. Demian Titaro.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 13:03 Uhr.

