3. Liga, Gruppe 4 Sieg für Münchwilen nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Münchwilen: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Aadorf 3:1. 23.10.2022, 21.51 Uhr

Aaron Eberli eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Münchwilen das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Lucian Nicola Münchwilen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Michel Trigo sorgte in der 56. Minute für Aadorf für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Mario Spadavecchia für Münchwilen auf 3:1 erhöhte.

Bei Münchwilen sah Patryk Pioter Walos (20.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gentrim Bytyqi (36.), Lucian Nicola (45.) und Ricardas Baklanovas (77.). Die einzige gelbe Karte bei Aadorf erhielt: Dennis Luginbühl (20.)

Keine Änderung in der Tabelle für Münchwilen: Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 10. Münchwilen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Münchwilen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Münchwilen geht es daheim gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (16.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Aadorf hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aadorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Münchwilen 1 1:3 (0:2) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 7. Aaron Eberli 0:1. 43. Lucian Nicola 0:2. 56. Michel Trigo 1:2. 60. Mario Spadavecchia 1:3. – Aadorf: Federico Ognissanti, Fabrice Schläpfer, Yanik Düring, Joel Braun, Kevin Jannik Herzog, Elias Moser, Joel Lüthy, Josua Bühler, Dennis Luginbühl, Michel Egli, Pascal Frei. – Münchwilen: Michele Rocco, Lucian Nicola, Bekim Panik, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Stefan Hasler, Gentrim Bytyqi, Patryk Pioter Walos, Gionata Valentino, Mario Spadavecchia, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 20. Dennis Luginbühl, 36. Gentrim Bytyqi, 45. Lucian Nicola, 77. Ricardas Baklanovas – Ausschluss: 20. Patryk Pioter Walos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 21:48 Uhr.

