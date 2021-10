4. Liga, Gruppe 7 Sieg für Kirchberg im Showdown gegen Pfyn – Florian Schefer trifft zum Sieg Kirchberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Pfyn hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 1:0 03.10.2021, 10.02 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Florian Schefer in der 65. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kirchberg, Patrice Müller (81.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pfyn, Robin Stalder (68.) kassierte sie.

In der Gruppe ist Kirchberg in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Unverändert liegt Kirchberg nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sieben Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Kirchberg hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Kirchberg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wattwil Bunt 1929 2 (Rang 9). Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Nach der Niederlage büsst Pfyn einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Pfyn erstmals wieder. Pfyn verlor zudem erstmals zuhause.

Für Pfyn geht es in einem Heimspiel gegen FC Wängi 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Telegramm: FC Pfyn 1 - FC Kirchberg 1 0:1 (0:0) - Obere Wiide, Pfyn – Tor: 65. Florian Schefer 0:1. – Pfyn: Dimitri Bertschinger, Matthias Blum, Daniel Frei, Giovanni Taveira Jorio Esposito, Thaarushan Sinnathurai, Linus Beerli, Robin Stalder, Dino Wettach, Dominik Rietmann, Stefan Marolf, Dennis Gallo. – Kirchberg: Erwin Iten, Felix Nagel, Florian Schefer, Aaron Schweizer, Patrik Brändle, Mario Kuhn, Pablo Rohner, Maurus Widmer, Franco Loser, Simon Wohlgensinger, Aaron Ress. – Verwarnungen: 68. Robin Stalder, 81. Patrice Müller.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Wattwil Bunt 1929 2 2:0, FC Niederstetten 1 - FC Frauenfeld 3 7:4, FC Pfyn 1 - FC Kirchberg 1 0:1

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 7 Spiele/21 Punkte (21:4). 2. FC Bazenheid 2 7/16 (19:12), 3. FC Ebnat-Kappel 1 7/13 (20:6), 4. FC Pfyn 1 7/13 (18:13), 5. FC Eschlikon 1 7/10 (19:9), 6. FC Wängi 2 6/7 (12:14), 7. FC Niederstetten 1 7/7 (20:25), 8. FC Frauenfeld 3 6/3 (13:23), 9. FC Wattwil Bunt 1929 2 7/3 (12:21), 10. FC Littenheid 1 5/1 (5:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 7 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 09:59 Uhr.