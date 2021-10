4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Fortuna im Showdown gegen Herisau Sieg für Fortuna im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Sonntag auswärts gegen den erstklassierten Verein Herisau 4:2. 18.10.2021, 02.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Benjamin Rufati für Herisau. In der 16. Minute traf er zum 1:0. In der 37. Minute traf Fabian Rietmann für Fortuna zum 1:1-Ausgleich. Luca Cocola brachte Fortuna 2:1 in Führung (49. Minute).

Per Penalty erhöhte Kasim Palaz in der 87. Minute zum 3:1 für Fortuna. Die 88. Minute brachte für Herisau den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Süleyman Kilic. In der 92. Minute sorgte Kasim Palaz für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Fortuna.

Bei Fortuna sah Roberto Licci (67.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Roberto Licci (48.) und Manuel Spitz (77.). Bei Herisau erhielten Marco Wanner (47.) und Dinis Teixeira Andrade (63.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Fortuna zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 2).

Fortuna rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 2. Fortuna hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Fortuna daheim gegen das drittplatzierte Team FK Jedinstvo SG 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Nach der Niederlage muss Herisau die Tabellenführung abgeben. 13 Punkte bedeuten Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Herisau erstmals wieder.

Auf Herisau wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das fünftplatzierte Team FC Speicher 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Fortuna SG 1 2:4 (1:1) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 16. Benjamin Rufati 1:0. 37. Fabian Rietmann 1:1. 49. Luca Cocola 1:2. 87. Kasim Palaz (Penalty) 1:3.88. Süleyman Kilic 2:3. 92. Kasim Palaz 2:4. – Herisau: Simon Rüsch, Matthias Sutter, Marco Wanner, Joel Gemperle, Filip Miljkovic, Vuk Begovic, Ognjen Kostadinovic, Gianluca Bianculli, Benjamin Rufati, Süleyman Kilic, Sandro Wick. – Fortuna: Sebastian Huarte, Daniel Koller, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Manuel Spitz, Roberto Licci, Patrick Menzi, Kasim Palaz, Perparim Shala, Philippe Troendle, Luca Cocola. – Verwarnungen: 47. Marco Wanner, 48. Roberto Licci, 63. Dinis Teixeira Andrade, 77. Manuel Spitz – Ausschluss: 67. Roberto Licci.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC St. Otmar 1 - FC Teufen-Bühler 2 Grp. 5:0, FK Jedinstvo SG 1 - FC Rotmonten SG 1 2:2, FC Herisau 2 - FC Fortuna SG 1 2:4

Tabelle: 1. FC St. Otmar 1 8 Spiele/16 Punkte (24:12). 2. FC Fortuna SG 1 8/15 (21:13), 3. FK Jedinstvo SG 1 8/13 (22:18), 4. FC Herisau 2 8/13 (14:13), 5. FC Speicher 1 8/12 (22:17), 6. FC Rebstein 2b 8/11 (15:14), 7. FC Urnäsch 1 8/11 (20:21), 8. FC Rotmonten SG 1 8/7 (18:20), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 8/6 (13:28), 10. FC Appenzell 2 8/5 (15:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 02:08 Uhr.