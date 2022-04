4. Liga, Gruppe 5 Sieg für Flawil im Showdown gegen Abtwil Das drittplatzierte Team Flawil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Abtwil zuhause 3:0 besiegt. 10.04.2022, 06.55 Uhr

In der 65. Minute gelang Leonard Cakolli der Führungstreffer zum 1:0 für Flawil. Ramon Helbling sorgte in der 85. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flawil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leonard Cakolli in der 87. Minute, als er für Flawil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Abtwil sah Yannick Fey (58.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Flawil erhielten Luca Eisenhut (51.) und Andrej Butz (71.) eine gelbe Karte.

Dass Flawil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Flawil durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Abtwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Flawil. Die total 10 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 1).

Flawil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 20 Punkte bedeuten Rang 3. Flawil hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Flawil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Uzwil 3b (Rang 10). Das Spiel findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Flawilerstrasse, Niederuzwil).

Trotz der Niederlage bleibt Abtwil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 23 Punkte auf dem Konto. Abtwil hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Abtwil daheim mit FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 23. April statt (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 3:0 (0:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 65. Leonard Cakolli 1:0. 85. Ramon Helbling 2:0. 87. Leonard Cakolli 3:0. – Flawil: Nino Frei, Andrej Butz, Luca Eisenhut, Sandro Gebert, Aram Celik, Iwan Signer, Kevin Hagmann, Edon Demaj, Armend Demaj, Shpresim Kurtisi, Leonard Cakolli. – Abtwil: Yannick Fey, Severin Fey, Manuel Eigenmann, David Styger, Michael Schöllhorn, Silvan Fässler, Niklas Gehrig, Felix Kunzmann, Patrick Jenni, Marco Kläger, Berkay Oeztürk. – Verwarnungen: 51. Luca Eisenhut, 71. Andrej Butz – Ausschluss: 58. Yannick Fey.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

