2. Liga, Gruppe 1 Sieg für Dardania SG im Showdown gegen Vaduz – Siegtreffer durch Arianit Preniqi Dardania SG setzt seine Siegesserie auch gegen Vaduz fort. Das 2:1 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 22.04.2022, 15.35 Uhr

(chm)

Dardania SG geriet zunächst in Rückstand, als Adrian Hoti in der 37. Minute die zwischenzeitliche Führung für Vaduz gelang. In der 43. Minute glich Dardania SG jedoch aus und ging in der 61. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Arianit Preniqi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Vaduz erhielten Niklas Beck (22.) und Noah Kling (44.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dardania SG, Lendim Ibrahimi (66.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Dardania SG zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 1).

Der Sieg bringt Dardania SG an die Spitze Nach 14 Spielen hat das Team 30 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Dardania SG hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Dardania SG daheim mit US Schluein Ilanz 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Vaduz hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Vaduz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC St. Margrethen 1 (Rang 9). Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: KF Dardania St. Gallen 1 - FC Vaduz 2 2:1 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 37. Adrian Hoti 0:1. 43. Arianit Preniqi 1:1. 61. Arianit Preniqi 2:1. – Dardania SG: Pascal Albrecht, Lendim Ibrahimi, Berat Nesimi, Brando Briner, Jetmir Beqiraj, Rohollah Afkari, Kushtrim Berisha, Emin Djelassi, Latif Canoski, Mentor Gashi, Arianit Preniqi. – Vaduz: Gabriel Foser, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Albin Behluli, Andrin Netzer, Adrian Hoti, Niklas Beck, Noah Kling, Ismael Adejumo Jimoh, Sascha Djokic. – Verwarnungen: 22. Niklas Beck, 44. Noah Kling, 66. Lendim Ibrahimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2022 15:31 Uhr.