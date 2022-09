3. Liga, Gruppe 4 Sieg für Bütschwil im Showdown gegen Münsterlingen Das erstplatzierte Team Bütschwil hat am Samstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Münsterlingen zuhause 0:0 besiegt. 26.09.2022, 11.33 Uhr

(chm)

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Münsterlingen. Bütschwil blieb ohne Karte.

Bütschwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 14 Tore erzielte. In der Abwehr ist Bütschwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Bütschwil bleibt Leader: Nach fünf Spielen hat das Team 13 Punkte. Für Bütschwil ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Bütschwil ging unentschieden aus.

Bütschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Nach der Niederlage büsst Münsterlingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Münsterlingen hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Münsterlingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kreuzlingen 2 (Rang 11). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Münsterlingen 1 1:0 (0:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tor: 34. Fabian Brändle 0:0. – Bütschwil: Pascal Schmucki, Gian Andrin Pfister, Sandro Brunner, Pascal Hollenstein, Silvan Forrer, Kevin Roos, Severin Gübeli, Elias Keller, David Birchler, Fabian Brändle, Daniel Fäh. – Muensterlingen: Patrick Stäheli, Silas Meister, Sascha Krässig, Yannic Dornbierer, Rafael Lobo Alves, Florin Trüssel, Sascha Forster, Daniel Osswald, Dominik Lüthi, Lukas Ryter, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 35. Silas Meister, 58. Sascha Krässig, 69. Elias Keller, 82. Dario Zimmermann, 90. Silvio Truniger, 91. Simon Najdenik.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 14:50 Uhr.

