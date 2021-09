3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Buchs im Showdown gegen Staad – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Staad fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 27.09.2021, 01.19 Uhr

(chm)

Buchs ging in der 7. Spielminute durch Ivan Quintans in Führung, ehe Staad in der 27. Minute (Pascal Nussbaum) der Ausgleich gelang. In der 42. Minute gelang Agan Amzi der Führungstreffer zum 2:1 für Buchs. Per Penalty erhöhte Cyrill Schlegel in der 52. Minute zum 3:1 für Buchs.

Im Spiel gab es total acht Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Gelbe Karten gab es bei Staad für Marko Kostadinovic (66.) und Ivan Zaric (77.).

Die Offensive von Buchs hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Staad so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Durchschnittlich muss die Defensive 0.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Buchs die Tabellenführung. Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Buchs hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Rheineck 1. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Staad ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Zehn Punkte bedeuten Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Staad erstmals wieder.

Staad spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 11). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Staad 1 3:1 (2:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 7. Ivan Quintans 1:0. 27. Pascal Nussbaum 1:1. 42. Agan Amzi 2:1. 52. Cyrill Schlegel (Penalty) 3:1. – Buchs: Dario Caluori, Armando Heeb, Olcay Gür, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Brian Allen, Aulon Rexhepi, Elton Aliji, Agan Amzi, Mentor Memeti. – Staad: Sedin Garic, Mattia Morgante, Jasmin Muratovic, Livio Dudli, Luca Grab, Andri Knellwolf, Marco Morgante, Ivan Zaric, Gazmend Morina, Ferdi Arslan, Pascal Nussbaum. – Verwarnungen: 25. Ivan Quintans, 44. Mentor Memeti, 61. Cyrill Schlegel, 66. Marko Kostadinovic, 69. Olcay Gür, 77. Ivan Zaric, 90. Noah Buchli, 92. Elton Aliji.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Rebstein 1 2:3, FC Buchs 1 - FC Staad 1 3:1

Tabelle: 1. FC Buchs 1 5 Spiele/13 Punkte (14:4). 2. FC Staad 1 5/10 (17:4), 3. FC Altstätten 1 5/10 (11:8), 4. FC Rebstein 1 5/10 (8:8), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 5/9 (16:10), 6. FC Schaan 1 5/9 (13:7), 7. FC Rüthi 1 5/6 (9:13), 8. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 9. FC Triesen 1 5/4 (11:15), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 5/3 (10:19), 12. FC Rheineck 1 5/3 (7:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 01:16 Uhr.