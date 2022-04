3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Altstätten im Showdown gegen Buchs Sieg für Altstätten im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den erstklassierten Verein Buchs 3:2. 09.04.2022, 21.28 Uhr

(chm)

Buchs ging zunächst in Führung, als Agan Amzi in der 38. Minute traf. Dann glich aber Sahin Irisme (54.) für Altstätten aus. Sahin Irisme in der 73. Minute und Rafael Bucheli in der 84. Minute brachten Altstätten sodann 3:1 in Führung. In der 87. Minute verwandelte Ivan Quintans erfolgreich einen Elfmeter und brachte Buchs so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Buchs sah Burak Eris (59.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Buchs weitere vier gelbe Karten. Bei Altstätten gab es fünf gelbe Karten.

Dass Altstätten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Altstätten durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Buchs nicht so viele Tore wie gegen Altstätten. Das Team kassiert im Schnitt 0.9 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Altstätten unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Für Altstätten ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Altstätten in einem Heimspiel mit FC Widnau 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 24. April statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Trotz der Niederlage bleibt Buchs auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 33 Punkte auf dem Konto. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Buchs verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Buchs auf fremdem Terrain mit USV Eschen/Mauren 2 (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.30 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Altstätten 1 2:3 (1:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 38. Agan Amzi 1:0. 54. Sahin Irisme 1:1. 73. Sahin Irisme 1:2. 84. Rafael Bucheli 1:3. 87. Ivan Quintans (Penalty) 2:3. – Buchs: Andreas Schnabl, Armando Heeb, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Elton Aliji, Burak Eris, Matheus Ferreira Gastardo, Mentor Memeti, Adnan Mutapcija, Agan Amzi. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Eugster, Damian Moser, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Tobia Walt, Kevin Steiger, Fisnik Berisha, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 20. Fabio Ventura, 32. Armando Heeb, 47. Carlo Göldi, 50. Burak Eris, 63. Kevin Steiger, 82. Damian Moser, 86. Simon Eugster, 88. Mentor Memeti, 97. Loris Liiro Peluso – Ausschluss: 59. Burak Eris.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

