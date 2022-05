4. Liga, Gruppe 2 Sevelen siegt gegen Buchs Sevelen behielt im Spiel gegen Buchs am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 06.05.2022, 08.20 Uhr

Sevelen ging in der 2. Spielminute durch Armin Kepenyes in Führung, ehe Buchs in der 31. Minute (Philipp Kolbe) der Ausgleich gelang. In der 41. Minute war es an Niclas Pepelnar, Sevelen 2:1 in Führung zu bringen. Mit dem 3:1 für Sevelen schoss Emsal Aliji das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sevelen. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Rezon Ibraimi (40.) und Mateo Sibona (70.).

Die Tabellensituation bleibt für Sevelen unverändert. 20 Punkte bedeuten Rang 5. Sevelen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sevelen geht es in einem Heimspiel gegen FC Sargans 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Schild, Sevelen).

Trotz der Niederlage bleibt Buchs auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 30 Punkte auf dem Konto. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Buchs geht es in einem Heimspiel gegen FC Grabs 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.15 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Buchs 2 3:1 (2:1) - Schild, Sevelen – Tore: 2. Armin Kepenyes 1:0. 31. Philipp Kolbe 1:1. 41. Niclas Pepelnar 2:1. 82. Emsal Aliji 3:1. – Sevelen: Shasivar Rustemi, Zsombor Szasz, Altin Jahiji, Luan Isufi, Dario Fuoco, Luka Sabljo, Lorik Jahiji, Emsal Aliji, Armin Kepenyes, Armend Eljezi, Elduan Isufi. – Buchs: Gökhan Hacisalihoglu, Aulon Rexhepi, Rezon Ibraimi, Philipp Kolbe, Nishan Köysürenbars, Okan Eris, Levente Daniel Kormany, Albin Selimi, Domenico Toto, Callum Ormond, Mika Lippuner. – Verwarnungen: 23. Elduan Isufi, 34. Dario Fuoco, 40. Rezon Ibraimi, 70. Mateo Sibona, 70. Armin Kepenyes, 78. Luan Isufi, 88. Elilnayan Subendran.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

