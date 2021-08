4. Liga, Gruppe 2 Sevelen siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Triesen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Sevelen zuhause gegen Triesen 5:0. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team. 27.08.2021, 23.31 Uhr

(chm)

Armend Eljezi schoss Sevelen in der 30. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sevelen stellte Velduan Isufi in Minute 45 her. Sevelen erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Luan Isufi weiter auf 3:0.

Sevelen erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Elduan Isufi weiter auf 4:0. Sven Sturzenegger schoss das 5:0 (88. Minute) für Sevelen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Sevelen mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Sevelen geht es auswärts gegen FC Trübbach 1 weiter. Die Partie findet am 7. September statt (20.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Triesen steht mit null Punkten auf Rang 10. Für Triesen geht es zuhause gegen FC Grabs 1 weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Sevelen 1 - FC Triesen 2 5:0 (2:0) - Schild, Sevelen – Tore: 30. Armend Eljezi 1:0. 45. Velduan Isufi 2:0. 53. Luan Isufi 3:0. 66. Elduan Isufi 4:0. 88. Sven Sturzenegger 5:0. – Sevelen: Simon Fischer, Sven Sturzenegger, Luka Sabljo, Velduan Isufi, Altin Jahiji, Darko Kaurin, Luan Isufi, Emsal Aliji, Niclas Pepelnar, Aaron Vetsch, Armend Eljezi. – Triesen: Aaron Salzgeber, Jonas Wolf, Therry Brunner, Timo Banzer, Adis Zecirovic, Angelo Botrugno, Anthony Denny Cristofaro, Dominik Wolf, Antonio Verdicchia, Nihad Rami, Luke Seger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Sevelen 1 2 Spiele/6 Punkte (10:1). 2. FC Haag 1 2/6 (5:1), 3. FC Gams 1 1/3 (5:1), 4. FC Buchs 2 1/3 (2:1), 5. FC Grabs 1 1/1 (2:2), 6. FC Sargans 2 2/1 (2:4), 7. Chur 97 2b 1/0 (1:5), 8. FC Trübbach 1 1/0 (1:5), 9. FC Balzers 2 1/0 (1:3), 10. FC Triesen 2 2/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2021 23:28 Uhr.