4. Liga, Gruppe 2 Sevelen setzt Siegesserie auch gegen Trübbach fort Sevelen setzt seine Siegesserie auch gegen Trübbach fort. Das 2:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 08.09.2021, 11.56 Uhr

(chm)

Sevelen lag ab der 57. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Darko Kaurin (5. Minute) und Elduan Isufi getroffen hatten. In der 77. Minute schoss Trübbach (Dario Zimmermann) noch den Anschlusstreffer zum 0:2.

Eine Verwarnung gab es für Sevelen, nämlich für Keziah Bernard Smith (77.). Für Trübbach gab es keine Karte.

In der Tabelle verbessert sich Sevelen von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Sevelen feiert mit dem Sieg gegen Trübbach bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Sevelen geht es in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (11. September) statt (16.00 Uhr, Schild, Sevelen).

Trübbach steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 9). Das Team hat null Punkte. Trübbach muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Trübbach zuhause und einmal auswärts.

Trübbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Grabs 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (11. September) (17.30 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Trübbach 1 - FC Sevelen 1 1:2 (0:1) - Gufalons, Trübbach – Tore: 5. Darko Kaurin 0:1. 57. Elduan Isufi (Penalty) 0:2.77. Dario Zimmermann (Penalty) 0:2. – Trübbach: Bajram Murseli, Manuel Benz, Fabian Brunner, Domenic Zogg, Pascal Vetsch, Fabio Neuhaus, Valentino Dinner, Enea Kammerer, Simon Gadola, Marco Herrmann, Mario D Angeli. – Sevelen: Simon Berger, Sven Sturzenegger, Luka Sabljo, Velduan Isufi, Altin Jahiji, Liridon Shabani, Darko Kaurin, Elduan Isufi, Emsal Aliji, Lorik Jahiji, Armend Eljezi. – Verwarnungen: 5. Fabian Brunner, 28. Valentino Dinner, 77. Keziah Bernard Smith.

Tabelle: 1. FC Sevelen 1 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. FC Haag 1 3/9 (10:5), 3. FC Grabs 1 3/7 (12:2), 4. FC Buchs 2 3/6 (9:5), 5. FC Gams 1 3/6 (16:9), 6. FC Balzers 2 3/3 (8:10), 7. FC Sargans 2 3/2 (3:5), 8. Chur 97 2b 3/1 (2:11), 9. FC Triesen 2 3/0 (1:12), 10. FC Trübbach 1 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 11:54 Uhr.