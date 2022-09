4. Liga, Gruppe 2 Sevelen mit drei Punkten auswärts gegen Ruggell – Pedro Ribeiro Barbosa als Matchwinner Sevelen gewinnt am Freitag auswärts gegen Ruggell 2:1. 10.09.2022, 17.39 Uhr

Sevelen geriet zunächst in Rückstand, als Laurin Blumenthal in der 14. Minute die zwischenzeitliche Führung für Ruggell gelang. In der 34. Minute glich Sevelen jedoch aus und ging in der 53. Minute in Führung. Torschützen waren Armend Eljezi und Pedro Ribeiro Barbosa.

Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Marc Büchel (53.), Robin Büchel (56.) und Jan Geiger (60.). Bei Sevelen erhielten Luan Isufi (35.) und Shasivar Rustemi (73.) eine gelbe Karte.

Sevelen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 11 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Sevelen von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Sevelen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Sevelen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Eschenbach 2b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 19. September statt (20.00 Uhr, Schild, Sevelen).

In der Tabelle verliert Ruggell Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Ruggell hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Ruggell geht es auswärts gegen FC Triesen 2 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Ruggell 2 - FC Sevelen 1 1:2 (1:1) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 14. Laurin Blumenthal 1:0. 34. Armend Eljezi 1:1. 53. Pedro Ribeiro Barbosa (Penalty) 1:2. – Ruggell: Pirmin Marxer, Luca Miggiano, Mourad Kzibra, Justus Weibel, Alexander Büchel, Laurin Blumenthal, Marc Büchel, Jan Geiger, Dominik Lampert, Robin Büchel, Simon Heeb. – Sevelen: David Walser, Darko Kaurin, Serhat Demircan, Dario Fuoco, Altin Jahiji, Elilnayan Subendran, Elduan Isufi, Pedro Ribeiro Barbosa, Lorik Jahiji, Armend Eljezi, Luan Isufi. – Verwarnungen: 35. Luan Isufi, 53. Marc Büchel, 56. Robin Büchel, 60. Jan Geiger, 73. Shasivar Rustemi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 17:36 Uhr.

