3. Liga, Gruppe 2 Schmerikon sorgt bei Bad Ragaz für Überraschung Schmerikon hat am Samstag gegen Bad Ragaz die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 2:1. 30.10.2022, 03.59 Uhr

Nach torlosen 77 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie erzielte Stefan Kovacevic für Schmerikon. In der 77. Minute traf er zum 1:0. Lawen Salih erhöhte in der 80. Minute zur 2:0-Führung für Schmerikon. Bad Ragaz kam in der 91. Minute auf ein Tor heran, als Corvin Kühne per Elfmeter zum 1:2 traf.

Bei Schmerikon erhielten Filipe Pereira Dinis (34.) und Stefan Kovacevic (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Yuri Gomes do Nascimento (32.) und Sandro da Costa Rodrigues (76.).

Schmerikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Für Schmerikon ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Schmerikon wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Glarus 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 6. November statt (14.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 2. Bad Ragaz hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Bad Ragaz geht es in einem Heimspiel gegen FC Flums 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 5. November statt (15.30 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Bad Ragaz 1 2:1 (0:0) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 77. Stefan Kovacevic 1:0. 80. Lawen Salih 2:0. 91. Corvin Kühne (Penalty) 2:1. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Kevin Fehr, Léonce Birchler, Ruben Kleber, Curdin Lindemann, Dario Heierli, Janis Duschen, Ital Späth, Remo Haindler, Lawen Salih, Marcel Kluge. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Alessandro Hossmann, Yuri Gomes do Nascimento, Sandro Kressig, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Luka Krbanjevic, Noah Berry, Corvin Kühne, Noel Sprecher, Salvatore Rauti, Nando Thöny. – Verwarnungen: 32. Yuri Gomes do Nascimento, 34. Filipe Pereira Dinis, 76. Sandro da Costa Rodrigues, 80. Stefan Kovacevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

