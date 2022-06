3. Liga, Gruppe 2 Schaan gewinnt deutlich gegen Staad Schaan behielt im Spiel gegen Staad am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 13.06.2022, 14.31 Uhr

Das Skore eröffnete Marco Oehri in der 17. Minute. Er traf für Schaan zum 1:0. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Helder Placido Martins Goncalves Schaan mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Staad kam in der 40. Minute auf ein Tor heran, als Slobodan Aksic per Elfmeter zum 1:2 traf.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Schaan stellte Krenar Mazreku in Minute 47 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Oehri in der 69. Minute, als er für Schaan zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Staad erhielten Marco Morgante (7.) und Gazmend Morina (64.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Schaan, nämlich für Krenar Mazreku (20.).

In der Abwehr gehört Schaan zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Schaan machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 34 Punkten auf Rang 3. Schaan hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Nach der Niederlage büsst Staad zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 32 Punkten auf Rang 6. Staad hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Staad 1 4:1 (2:1) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 17. Marco Oehri 1:0. 29. Helder Placido Martins Goncalves 2:0. 40. Slobodan Aksic (Penalty) 2:1.47. Krenar Mazreku 3:1. 69. Marco Oehri 4:1. – Schaan: Fabian Rupf, Helder Placido Martins Goncalves, Maik Pereira de Moura, Alexandar Ubavic, Haris Odobasic, Matthias Quaderer, Marco Oehri, Liam Kranz, Fabio Quaderer, Krenar Mazreku, Fabian Biedermann. – Staad: Bostjan Stampfel, Mattia Morgante, Marko Kostadinovic, Andri Knellwolf, Luca Grab, Aleksa Milivojevic, Marco Morgante, Gazmend Morina, Pascal Nussbaum, Filip Zaric, Slobodan Aksic. – Verwarnungen: 7. Marco Morgante, 20. Krenar Mazreku, 64. Gazmend Morina.

