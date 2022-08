3. Liga, Gruppe 2 Sargans holt sich im ersten Spiel drei Punkte gegen Weesen Sargans beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Weesen setzt es zuhause einen 3:1-Sieg ab. 21.08.2022, 16.52 Uhr

Rahulan Sivalingam eröffnete in der 28. Minute das Skore, als er für Sargans das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. In der 75. Minute baute Magnus Hofmann den Vorsprung für Sargans auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Magnus Hofmann für Sargans auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Ramadan Bektenov in der 89. Minute für Weesen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Kaspar von Weesen erhielt in der 16. Minute die gelbe Karte.

Sargans reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Sargans auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rebstein 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 28. August statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Weesen liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Weesen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Rüthi 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Weesen 2 3:1 (1:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 28. Rahulan Sivalingam (Penalty) 1:0.75. Magnus Hofmann 2:0. 84. Magnus Hofmann 3:0. 89. Ramadan Bektenov 3:1. – Sargans: Christian Hermann, Robin Wachter, Ramon Kolb, David Becker, Fabian Schai, Corsin Wachter, Rahulan Sivalingam, Chris Tanner, Manuel Mullis, Rexhail Jahiu, Sandro Willi. – Weesen: Ramon Ackermann, Marco Tramontana, Fabian Kaspar, Blerant Memeti, Samuel Mortagna, Fabio Böni, Joschua Gerber, Romano Böni, Bleon Ramadani, Perry Gamba, Timo Steiner. – Verwarnungen: 16. Fabian Kaspar.

