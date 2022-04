3. Liga, Gruppe 2 Rüthi setzt Siegesserie auch gegen Diepoldsau-Schmitter fort Rüthi setzt seine Siegesserie auch gegen Diepoldsau-Schmitter fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge. 10.04.2022, 06.34 Uhr

(chm)

Diepoldsau-Schmitter ging zunächst in der 39. Minute in Führung, als Ogün Hot zum 1:0 traf. In der 58. Minute gelang Rüthi jedoch durch Tobias Geisser der Ausgleich. Nando Eugster erzielte in der 73. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Rüthi. In der 90. Minute schoss Sven Städler Rüthi mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rüthi für Emre Yavuz (61.) und Sven Städler (87.). Eine Verwarnung gab es für Diepoldsau-Schmitter, nämlich für Marc Gröber (44.).

Die Tabellensituation hat sich für Rüthi nicht verändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Rüthi hat bisher neunmal gewonnen und fünfmal verloren.

Rüthi spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Staad 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 23. April statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Für Diepoldsau-Schmitter hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Diepoldsau-Schmitter war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Diepoldsau-Schmitter spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triesen 1 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (20.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Rüthi 1 1:3 (1:0) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 39. Ogün Hot 1:0. 58. Tobias Geisser 1:1. 73. Nando Eugster 1:2. 90. Sven Städler (Penalty) 1:3. – Diepoldsau: Sandro Gilomen, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, Emre Solak, Dario Blum, Gioacchino Bellante, Esmir Shajnoski, Marc Gröber, Cyril Dietsche, Ogün Hot. – Ruethi: Fabian Kobler, Sven Städler, Nino Schnüriger, Andrin Kobler, Emre Yavuz, Michael Heeb, Tobias Geisser, Pascal Zäch, Jérôme Lüchinger, Kadir Sönmez, Tunahan Aydin. – Verwarnungen: 44. Marc Gröber, 61. Emre Yavuz, 87. Sven Städler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 06:31 Uhr.