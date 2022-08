3. Liga, Gruppe 2 Rüthi holt sich die ersten drei Punkte gegen Weesen Weesen lag gegen Rüthi deutlich vorne, nämlich 2:0 (21. Minute) - und verlor dennoch. Rüthi feiert einen 4:2-Auswärtssieg. 27.08.2022, 11.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Joschua Gerber in der 10. Minute. Er traf für Weesen zum 1:0. Weesen baute die Führung in der 21. Minute (Robin Martinelli) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Argurian Bojaxhi (23.) reduzierte sich der Rückstand für Rüthi auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 41. Minute, als Fisnik Berisha für Rüthi traf. In der 50. Minute gelang Argurian Bojaxhi der Führungstreffer zum 3:2 für Rüthi. In der 87. Minute sorgte Armend Junuzi für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Rüthi.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Weesen gab es fünf gelbe Karten. Bei Rüthi erhielten Sven Städler (47.) und Imer Kamberi (76.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Rüthi nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Rüthi spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rebstein 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 3. September statt (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Weesen liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Für Weesen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Glarus 1 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Weesen 2 - FC Rüthi 1 2:4 (2:2) - Moos, Weesen – Tore: 10. Joschua Gerber 1:0. 21. Robin Martinelli 2:0. 23. Argurian Bojaxhi 2:1. 41. Fisnik Berisha 2:2. 50. Argurian Bojaxhi 2:3. 87. Armend Junuzi 2:4. – Weesen: Ramon Ackermann, Joschua Gerber, Fabian Kaspar, Blerant Memeti, Samuel Mortagna, Romano Böni, Fabio Böni, Timo Steiner, Bleon Ramadani, Robin Martinelli, Roman Eicher. – Ruethi: Dominic Hehle, Nino Schnüriger, Flamur Kicaj, Maximilian Michael Seger, Kadir Sönmez, Tobias Geisser, Pascal Zäch, Fisnik Berisha, Robin Sonderegger, Bernhard Allgäuer, Argurian Bojaxhi. – Verwarnungen: 13. Robin Martinelli, 47. Sven Städler, 52. Timo Steiner, 54. Fabian Kaspar, 55. Marco Tramontana, 76. Imer Kamberi, 89. Bleon Ramadani.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 11:06 Uhr.