2. Liga, Gruppe 1 Ruggell holt sich drei Punkte gegen Montlingen – Siegtreffer in allerletzter Minute Ruggell gewinnt am Freitag zuhause gegen Montlingen 2:1. 02.10.2021, 22.05 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Ruggell gelang Constantin Marxer in der 94. Minute. In der 43. Minute hatte Philipp Ospelt Ruggell in Führung gebracht. Der Ausgleich für Montlingen fiel in der 67. Minute durch Michel Gadient.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Stefan Maag (33.), Albin Rashiti (55.) und Elias Quaderer (83.). Gelbe Karten gab es bei Montlingen für Mauro Malacrida (50.), Fabio Klingler (77.) und Fabian Wüst (90.).

In der Abwehr gehört Ruggell zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Ruggell unverändert. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 7. Ruggell hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ruggell geht es daheim gegen FC Mels 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 8. Montlingen hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Montlingen wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Ems 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC Montlingen 1 2:1 (1:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 43. Philipp Ospelt 1:0. 67. Michel Gadient 1:1. 94. Constantin Marxer 2:1. – Ruggell: Matthias Haselwanter, Stefan Maag, Fabian Ducak, Ridvan Kardesoglu, Simon Maag, Elias Quaderer, Colin Haas, Martin Büchel, Albin Rashiti, Philippe Erne, Philipp Ospelt. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Sven Eugster, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Mauro Malacrida, Florian Haltiner, Menderes Caglar, Sandro Lüchinger, Fabio Klingler, Fabian Wüst, Michel Gadient. – Verwarnungen: 33. Stefan Maag, 50. Mauro Malacrida, 55. Albin Rashiti, 77. Fabio Klingler, 83. Elias Quaderer, 90. Fabian Wüst.

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 6 Spiele/14 Punkte (19:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 5/11 (13:3), 3. FC Abtwil-Engelburg 1 5/10 (18:9), 4. FC St. Margrethen 1 5/10 (11:10), 5. FC Mels 1 5/8 (14:8), 6. FC Herisau 1 5/8 (12:9), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Montlingen 1 7/4 (8:20), 9. FC Ems 1 4/3 (5:9), 10. FC Au-Berneck 05 1 5/3 (7:12), 11. US Schluein Ilanz 1 5/2 (5:17), 12. FC Winkeln SG 1 5/2 (7:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 22:02 Uhr.