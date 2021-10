2. Liga, Gruppe 1 Ruggell gewinnt deutlich gegen Abtwil Ruggell behielt im Spiel gegen Abtwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 30.10.2021, 20.32 Uhr

(chm)

In der 25. Minute war es an Ridvan Kardesoglu, Ruggell 1:0 in Führung zu bringen. In der 33. Minute schoss Philippe Erne Ruggell mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Ruggell erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Constantin Marxer weiter auf 3:0. Ridvan Kardesoglu schoss das 4:0 (83. Minute) für Ruggell und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruggell, Lukas Büchel (48.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Temesgen Sabit (30.) kassierte sie.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Ruggell eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Ruggell die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Ruggell: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Ruggell hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruggell auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team KF Dardania St. Gallen 1. Diese Begegnung findet am 7. November statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Abtwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 4. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Abtwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Vaduz 2. Das Spiel findet am 6. November statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 4:0 (3:0) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 25. Ridvan Kardesoglu 1:0. 33. Philippe Erne (Penalty) 2:0.40. Constantin Marxer 3:0. 83. Ridvan Kardesoglu 4:0. – Ruggell: Andrin Dietsche, Lukas Büchel, Elias Quaderer, Nicolas Tschütscher, Nicola Kollmann, Philipp Ospelt, Simon Maag, Colin Haas, Constantin Marxer, Philippe Erne, Ridvan Kardesoglu. – Abtwil: Mathias Altermatt, Temesgen Sabit, Thomas Sturzenegger, Andrin Gehrig, Sandro Klarer, Jan Ledergerber, Mattias Gröli, Nico Isler, Alessandro Cardon, Reto Nef, Marc Koller. – Verwarnungen: 30. Temesgen Sabit, 48. Lukas Büchel.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC St. Margrethen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:3, FC Ruggell 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 4:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 3. FC Mels 1 9/17 (27:14), 4. FC Abtwil-Engelburg 1 10/17 (25:20), 5. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 8/10 (13:10), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 10/5 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2021 20:01 Uhr.