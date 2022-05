4. Liga, Gruppe 4 Rotmonten sorgt bei Rebstein für Überraschung – Davide Tolomei trifft zum Sieg Rotmonten hat am 09.05.2022, 11.09 Uhr

Sonntag

gegen Rebstein die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 3:2.

Die Entscheidung fiel in der 66. Minute, als Davide Tolomei den Treffer zum 3:2 für Rotmonten erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Urs Breitenmoser in der 18. Minute für Rebstein geschossen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Nino Quarella für Rotmonten traf. Der gleiche Nino Quarella war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Rotmonten verantwortlich. Er traf erneut in der 27. Spielminute. Es war ein Elfmeter. Gleichstand stellte Urs Breitenmoser durch seinen Treffer für Rebstein in der 56. Minute her.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Davide Tolomei von Rotmonten erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Rotmonten rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 8. Rotmonten hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Rotmonten siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Rotmonten in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FK Jedinstvo SG 1 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Mai (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Rebstein zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 4. Nach vier Siegen in Serie verliert Rebstein erstmals wieder. Rebstein verlor zudem erstmals zuhause.

Rebstein spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Urnäsch 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 14. Mai statt (15.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Rotmonten SG 1 - FC Rebstein 2b 3:2 (2:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 18. Urs Breitenmoser 0:1. 20. Nino Quarella 1:1. 27. Nino Quarella (Penalty) 2:1.56. Urs Breitenmoser 2:2. 66. Davide Tolomei 3:2. – Rotmonten: Fabian Schildknecht, Moritz Bannwart, Nicolas Welte, Nandor Hegedüs, Luc Bürki, David Jenny, Davide Tolomei, Nino Quarella, Linus Bürgi, José Edoardo Goncalves, Sandro Bührer. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Daniel Bürki, Roland Bürki, Valentin Bünter, Raphael Ulmann, Marcel Rüegg, Matthias Schär, Marc Oehler, Mike Jenny, Urs Breitenmoser. – Verwarnungen: 58. Davide Tolomei.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

