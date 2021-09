3. Liga, Gruppe 3 Rorschacherberg und Appenzell teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Rorschacherberg und Appenzell lautet 2:2. 05.09.2021, 14.16 Uhr

(chm)

Appenzell geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 73. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Rorschacherberg: Mihajlo Vulovic brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Nach nur sechs Minuten machte Fabian Koller die Führung schon wieder zunichte. Almedin Jusic schoss Rorschacherberg in der 56. Minute zur 2:1-Führung. Zum Ausgleich für Appenzell traf Simon Baumann in der 73. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rorschacherberg gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Fabian Koller (58.) und Jonas Signer (76.).

Rorschacherberg verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Rorschacherberg hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Rorschacherberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bütschwil 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (17.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

In der Tabelle liegt Appenzell weiterhin auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Appenzell hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Besa 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 12. September statt (11.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - FC Appenzell 1 2:2 (1:1) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 28. Mihajlo Vulovic 1:0. 34. Fabian Koller 1:1. 56. Almedin Jusic 2:1. 73. Simon Baumann 2:2. – Rorschacherberg: Dario Giugni, Kiril Gjorgiev, Mihajlo Vulovic, Armin Bosnic, Yves Schlegel, Almedin Jusic, Mark Van Laarschot, Antonio Romano, Cédric Carrel, Sadin Sadikovic, Echedey Del Rosario Diaz. – Appenz: Michael Räss, Raphael Breu, Andrej Hörler, Florian Dörig, Lars Schneider, Simon Baumann, Fabian Koller, Raphael King, Jonas Signer, Lars Manser, Kevin Streule. – Verwarnungen: 33. Echedey Del Rosario Diaz, 39. Mihajlo Vulovic, 58. Fabian Koller, 76. Jonas Signer, 79. Almedin Jusic, 81. Sadin Sadikovic, 90. Yves Schlegel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Bütschwil 1 2:3, FC Rorschacherberg 1 - FC Appenzell 1 2:2, FC Zuzwil 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 2:0, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Gossau 2 5:3

Tabelle: 1. FC Neckertal-Degersheim 1 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. SC Brühl 2 2/6 (7:2), 3. FC Flawil 1 2/6 (7:4), 4. FC Zuzwil 1 3/5 (6:4), 5. FC Appenzell 1 3/4 (4:4), 6. FC Bütschwil 1 3/4 (5:5), 7. FC Teufen 1 2/3 (6:6), 8. FC Besa 1 2/3 (5:6), 9. FC Wittenbach 1 3/3 (7:6), 10. FC Rorschacherberg 1 3/1 (6:10), 11. FC Gossau 2 3/1 (7:10), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 3/0 (2:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:13 Uhr.