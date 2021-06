2. Liga, Gruppe 1 Rorschach-Goldach siegt 3:1 im Spitzenspiel gegen Ruggell Rorschach-Goldach setzt seine Siegesserie auch gegen Ruggell fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge. 20.06.2021, 12.49 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Oliver Baumann in der 15. Minute. Er traf für Rorschach-Goldach zum 1:0. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Anto Lovric Rorschach-Goldach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Rorschach-Goldach erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Patrice Baumann weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Niklas Beck in der 79. Minute her, als er für Ruggell auf 1:3 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Elias Quaderer (41.), Colin Haas (56.) und Valon Aliji (86.). Eine Verwarnung gab es für Rorschach-Goldach, nämlich für Gilvan Wagner da Silva (80.).

Unverändert liegt Rorschach-Goldach nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 26 Punkte auf dem Konto. Rorschach-Goldach hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rorschach-Goldach geht es zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Nach der Niederlage büsst Ruggell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 4. Ruggell hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt. Ruggell verlor zudem erstmals zuhause.

Ruggell tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Ruggell 1 3:1 (2:0) - Sportanlage Kellen, Tübach – Tore: 15. Oliver Baumann 1:0. 43. Anto Lovric 2:0. 57. Patrice Baumann 3:0. 79. Niklas Beck 3:1. – Rorschach-Goldach: Nemanja Babic, Luca Di Benedetto, Patrice Baumann, Stefan Niklaus, Robin Jung, Gilvan Wagner da Silva, Anto Lovric, Claudio Bosshart, Julian Haag, Oliver Baumann, Arbnor Morina. – Ruggell: Pirmin Marxer, Stefan Maag, Elias Quaderer, Colin Haas, Nicola Kollmann, Constantin Marxer, Agan Amzi, Martin Büchel, Luca Ritter, Moritz Eidenbenz, Marius Hasler. – Verwarnungen: 41. Elias Quaderer, 56. Colin Haas, 80. Gilvan Wagner da Silva, 86. Valon Aliji.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Ruggell 1 3:1, FC Vaduz 2 - FC Arbon 05 1 2:0, FC Mels 1 - FC St. Margrethen 1 3:0

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 10 Spiele/26 Punkte (34:9). 2. FC Romanshorn 1 10/22 (27:12), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Au-Berneck 05 1 10/15 (14:17), 6. FC Vaduz 2 10/14 (19:15), 7. FC Montlingen 1 9/12 (19:21), 8. FC Arbon 05 1 10/12 (17:21), 9. FC St. Margrethen 1 10/9 (13:20), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 9/3 (11:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 12:47 Uhr.