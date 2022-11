3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn verliert gegen Seriensieger Brühl Brühl reiht Sieg an Sieg: Gegen Romanshorn hat das Team am Sonntag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 07.11.2022, 04.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Joel Ammann für Brühl. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brühl stellte Genis Rrustemi in Minute 37 her. Dylan Fatzer baute in der 59. Minute die Führung für Brühl weiter aus (3:0). In der 70. Minute sorgte Joel Stauffiger noch für Resultatkosmetik für Romanshorn. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Brühl hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Romanshorn kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 29 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Brühl nicht verändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Brühl ist es der siebte Sieg in Serie.

Für Brühl geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Romanshorn ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Romanshorn gingen unentschieden aus.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. März statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Romanshorn 2 3:1 (2:0) - Paul – Tore: 12. Joel Ammann 1:0. 37. Genis Rrustemi 2:0. 59. Dylan Fatzer 3:0. 70. Joel Stauffiger 3:1. – Brühl: Arif Celebi, Jose Higueros Anguita, Antonio Romano, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Maico Knaus, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Mark Lekaj, Dylan Fatzer, Mirnes Mujkanovic, Genis Rrustemi. – Romanshorn: Simon Koller, Joël Zellweger, Gian Lieberherr, Silvan Lieberherr, Fabio Pfomann, Diego Huber, Davide Sidler, Alessio Di Liberto, Julian Anthenien, Baton Kuqi, Fabian Züllig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2022 05:54 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.