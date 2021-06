2. Liga, Gruppe 1 Romanshorn stolpert gegen Altstätten Altstätten hat am Samstag gegen Romanshorn die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 2:0. 27.06.2021, 15.38 Uhr

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Adis Hujdur brachte Altstätten 1:0 in Führung (31. Minute). In der 44. Minute traf Adis Hujdur bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Altstätten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altstätten, Daniel Lichtenstern (38.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Romanshorn, Fabian Züllig (74.) kassierte sie.

Der Sieg ändert nichts daran, dass Altstätten weiterhin am Tabellenende liegt. Sechs Punkte bedeuten Rang 12. Altstätten hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren. Altstätten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Altstätten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 2. Romanshorn hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Romanshorn ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Romanshorn 1 2:0 (2:0) - GESA, Altstätten – Tore: 31. Adis Hujdur 1:0. 44. Adis Hujdur 2:0. – Altstätten: Marco Lenz, Jan Liechti, Damian Moser, Thomas Ritter, Yanik Lüchinger, Loris Liiro Peluso, Manuel Stüdli, Daniel Lichtenstern, Fisnik Berisha, Adis Hujdur, Kevin Steiger. – Romanshorn: Raphael Marolf, David Häberli, Luca Friederich, Joel Senn, Dario Lucarelli, Fabian Züllig, Edonat Sadiki, Nils Spindler, Albasan Sadiki, Carlo Zanetti, Fabio Pfomann. – Verwarnungen: 38. Daniel Lichtenstern, 74. Fabian Züllig.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:0, FC Altstätten 1 - FC Romanshorn 1 2:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC Arbon 05 1 - FC Rheineck 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 11 Spiele/29 Punkte (35:9). 2. FC Romanshorn 1 11/22 (27:14), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Vaduz 2 11/15 (20:16), 6. FC Montlingen 1 11/15 (24:25), 7. FC Au-Berneck 05 1 11/15 (14:18), 8. FC Arbon 05 1 11/15 (20:22), 9. US Schluein Ilanz 1 11/10 (18:28), 10. FC St. Margrethen 1 11/10 (14:21), 11. FC Rheineck 1 11/9 (13:28), 12. FC Altstätten 1 11/6 (13:29).

