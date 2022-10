3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn siegt nach fünf Niederlagen Nach fünf Niederlagen in Folge hat Romanshorn am Samstag gegen Fortuna SG einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:0. 29.10.2022, 22.02 Uhr

(chm)

Fabian Züllig brachte Romanshorn 1:0 in Führung (19. Minute). Mit seinem Tor in der 28. Minute brachte Alessio Di Liberto Romanshorn mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 63. Minute traf Philipp Lehmann ins eigene Gehäuse. Damit lag mit zwei Toren im Vorsprung. Alex Sallmann baute in der 69. Minute die Führung für Romanshorn weiter aus (3:0).

Fabian Züllig schoss das 4:0 (79. Minute) für Romanshorn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Romanshorn gab es fünf gelbe Karten. Fortuna SG blieb ohne Karte.

In den bisherigen Spielen ist Romanshorn nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Romanshorn die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna SG ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Romanshorn. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Romanshorn konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Brühl 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.00 Uhr, Paul).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna SG war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Fortuna SG trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (17.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Fortuna SG 1 5:0 (2:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 19. Fabian Züllig 1:0. 28. Alessio Di Liberto 2:0. 63. Eigentor (Philipp Lehmann) 2:0.69. Alex Sallmann 3:0. 79. Fabian Züllig 4:0. – Romanshorn: Simon Koller, Joël Zellweger, Mirco Marini, Silvan Lieberherr, Gian Lieberherr, Alex Sallmann, Diego Huber, Baton Kuqi, Julian Anthenien, Alessio Di Liberto, Fabian Züllig. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Philipp Lehmann, Fabian Rietmann, Pascal Müller, Patrick Menzi, Marvin Forster, Roberto Licci, Luca Cocola, Perparim Shala, Florin Hellmüller. – Verwarnungen: 15. Silvan Lieberherr, 54. Mirco Marini, 54. Patrick Menzi, 65. Alex Sallmann, 81. Philipp Lehmann, 89. Yanick Bürgy, 93. Diogo Alexandre de Matos Marques.

