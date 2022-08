3. Liga, Gruppe 3 Romanshorn mit drei Punkten auswärts gegen Abtwil im ersten Spiel Sieg für Romanshorn gegen Abtwil zum Saisonauftakt. Das Resultat: 2:1. 22.08.2022, 00.52 Uhr

(chm)

Romanshorn ging bis zur 38. Spielminute 2:0 in Führung, nachdem Alessio Di Liberto zweimal getroffen (19. Und 38.) hatte.

In der 78. Minute schoss Abtwil (Berkay Oeztürk) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Manuel Eigenmann (64.), Micha Koch (90.) und Jeanret Drittenbass (94.). Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Fabian Züllig (36.) und Joel Kehl (88.).

Romanshorn reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Im nächsten Spiel trifft Romanshorn in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Neukirch-Egnach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

In der Tabelle steht Abtwil nach dem ersten Spiel auf Rang 9. Abtwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Niederwil 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 30. August statt (20.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Romanshorn 2 1:2 (0:2) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 19. Alessio Di Liberto 0:1. 38. Alessio Di Liberto 0:2. 78. Berkay Oeztürk (Penalty) 1:2. – Abtwil: Yannick Fey, Micha Koch, Manuel Eigenmann, Patrick Jenni, Jeanret Drittenbass, Niklas Gehrig, Eischwar Rasiah, Kevin Kläger, Moritz Kupferschmid, Livio Lamorte, Berkay Oeztürk. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Gian Lieberherr, Mike Lieberherr, Diego Huber, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Fabian Züllig, Alessio Di Liberto, Joel Kehl. – Verwarnungen: 36. Fabian Züllig, 64. Manuel Eigenmann, 88. Joel Kehl, 90. Micha Koch, 94. Jeanret Drittenbass.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 00:49 Uhr.