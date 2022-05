3. Liga, Gruppe 4 Romanshorn gewinnt klar gegen Münsterlingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Romanshorn: Gegen Münsterlingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:2. 07.05.2022, 22.18 Uhr

(chm)

Münsterlingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Gabrijel Ljevak ging das Team in der 4. Minute in Führung. Der Ausgleich für Romanshorn fiel in der 7. Minute (Rui Miguel Meixeiro Sim Sim).

Danach drehte Romanshorn auf. Das Team schoss ab der 25. Minute noch vier weitere Tore, während Münsterlingen ein Tor gelang (zum 2:4 (65. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Romanshorn waren: Fabian Züllig (2 Treffer), Yanick Bürgy (1 Treffer), Rui Miguel Meixeiro Sim Sim (1 Treffer) und Gabriel Pereira Magalhaes (1 Treffer). Einziger Torschütze für Münsterlingen war: Gabrijel Ljevak (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münsterlingen erhielten Lukas Ryter (54.) und Gabrijel Ljevak (68.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Romanshorn erhielt: Alex Sallmann (50.)

In den bisherigen Spielen ist Romanshorn nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.3. Das bedeutet, dass Romanshorn die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münsterlingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Romanshorn um einen Platz nach vorne. 18 Punkte bedeuten Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Wil 1900 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (14.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Mit der Niederlage rückt Münsterlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 10. Für Münsterlingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Münsterlingen geht es daheim gegen FC Dussnang 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Romanshorn 2 - FC Münsterlingen 1 5:2 (4:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 4. Gabrijel Ljevak 0:1. 7. Rui Miguel Meixeiro Sim Sim 1:1. 25. Gabriel Pereira Magalhaes 2:1. 40. Fabian Züllig 3:1. 41. Fabian Züllig 4:1. 65. Gabrijel Ljevak 4:2. 88. Yanick Bürgy 5:2. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Silvan Lieberherr, Alex Sallmann, Mete Sahin, Damian Koller, Mike Lieberherr, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Fabian Züllig, Gabriel Pereira Magalhaes, Joel Kehl. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Silas Meister, Kevin Forster, Drago Nakic, Rafael Lobo Alves, Luca Hamann, Sascha Forster, Simon Najdenik, Lukas Ryter, Gabrijel Ljevak, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 50. Alex Sallmann, 54. Lukas Ryter, 68. Gabrijel Ljevak.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 20:23 Uhr.