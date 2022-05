Frauen 2. Liga Romanshorn bezwingt Uzwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Romanshorn: Gegen Uzwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 15.05.2022, 09.48 Uhr

Das Skore eröffnete Franziska Sallmann in der 7. Minute. Sie traf für Romanshorn zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 68. Minute, als Larissa Zehnder für Uzwil traf. Gülsah Ayse Demircan erzielte in der 80. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Romanshorn. Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Franziska Sallmann für Romanshorn auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Romanshorn sah Adela Gibasová (52.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Olivia Grosset Grange (59.) und Jana Vettiger (89.).

Dass Uzwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Romanshorn rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Romanshorn hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Romanshorn in einem Auswärtsspiel mit FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (19.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Nach der Niederlage büsst Uzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rapperswil-Jona 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 25. Mai statt (20.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Uzwil 1 3:1 (1:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 7. Franziska Sallmann 1:0. 68. Larissa Zehnder 1:1. 80. Gülsah Ayse Demircan 2:1. 85. Franziska Sallmann 3:1. – Romanshorn: Janine Schindler, Jessica Lienemann, Nina Manser, Karin Raymann, Nadine Lang, Luana Pfomann, Gülsah Ayse Demircan, Adela Gibasová, Anja Hugentobler, Carina Vanessa Guerreiro Viriato, Franziska Sallmann. – Uzwil: Laura Egli, Olivia Grosset Grange, Silja Weibel, Sarah Moser, Sina Wohlgenannt, Romyna Wirth, Jana Vettiger, Larissa Zehnder, Andrea Nägele, Stefanie Lämmler, Clarissa Jung. – Verwarnungen: 59. Olivia Grosset Grange, 89. Jana Vettiger – Ausschluss: 52. Adela Gibasová.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

