4. Liga, Gruppe 6 Robin Tobler rettet Steckborn einen Punkt gegen Tobel-Affeltrangen Im Spiel zwischen Tobel-Affeltrangen und Steckborn hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 0:3. 30.10.2022, 19.50 Uhr

(chm)

Steckborn war einmal in Führung. Tobel-Affeltrangen lag nie vorne. Den Ausgleich zum 3:0 schaffte Steckborn in der 87. Minute.

Steckborn war zwar zeitweise mit 3:0 (87. Minute) in Führung, doch Tobel-Affeltrangen holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, traf Robin Tobler für Steckborn zum 3:0-Ausgleich. .

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Marti von Tobel-Affeltrangen erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Tobel-Affeltrangen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 29 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Tobel-Affeltrangen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 2.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Tobel-Affeltrangen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Tobel-Affeltrangen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte AS Calcio Kreuzlingen 2. Die Partie findet am 1. April statt (18.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Steckborn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Steckborn hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Steckborn geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Pfyn 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Telegramm: FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 - FC Steckborn 1 3:3 (0:2) - Breite Tobel, Tobel – Tore: 5. Joël Razzano 0:1. 42. Matthieu Rocheteau 0:1. 44. Joël Razzano 0:2. 65. Luca Marti 0:2. 69. Matthieu Rocheteau 0:2. 87. Robin Tobler 0:3. – Tobel-Affeltrangen 2: Janosch Diggelmann, Ramon Hasler, Lucas Thalmann, Joao leon Schwarz, Cyrill Högger, Raffael Fischer, Luca Marti, Giuseppe Sabatino, Matthieu Rocheteau, Robin Wegmüller, Alexander Fecker. – Steckborn: Gerold Stärkle, Andrea Weber, Semi Lokmani, Robin Tobler, Bashkim Imeri, Florin Rusu, Ciaran Concannon, Simeon Rüedi, Finn Niklas Rüegg, Riccardo Ranaldo, Joël Razzano. – Verwarnungen: 67. Luca Marti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 20:47 Uhr.

