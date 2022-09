3. Liga, Gruppe 4 Roberto Manzo führt Neckertal-Degersheim mit drei Toren zum Sieg gegen Kirchberg Sieg für Neckertal-Degersheim: Gegen Kirchberg gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:3. 11.09.2022, 05.20 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Neckertal-Degersheim: Roberto Manzo brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Roberto Manzo war es auch, der in der 27. Minute Neckertal-Degersheim weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 55. Minute brachte für Kirchberg den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Aaron Schweizer.

Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Matthias Rüegg Neckertal-Degersheim mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Nur zwei Minuten später traf Matthias Rüegg erneut, so dass es in der 60. Minute 4:1 für Neckertal-Degersheim hiess. Yannic Lang verkürzte in der 64. Minute den Rückstand von Kirchberg auf 2:4.

erneut Roberto Manzo baute in der 85. Minute die Führung für Neckertal-Degersheim weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fadri Fanetti in der 91. Minute für Kirchberg auf 3:5.

Bei Neckertal-Degersheim erhielten Roberto Manzo (43.), Matthias Rüegg (68.) und Patrick Tanner (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kirchberg für Silvan Oberholzer (38.) und Tim Bouwmeester (92.).

Neckertal-Degersheim hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 11 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Neckertal-Degersheim liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Neckertal-Degersheim hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Neckertal-Degersheim auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Aadorf 1. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

In der Tabelle verliert Kirchberg Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Kirchberg erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Kirchberg zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Berg 1. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Kirchberg 1 5:3 (2:0) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 17. Roberto Manzo 1:0. 27. Roberto Manzo 2:0. 55. Aaron Schweizer 2:1. 58. Matthias Rüegg 3:1. 60. Matthias Rüegg 4:1. 64. Yannic Lang 4:2. 85. Roberto Manzo 5:2. 91. Fadri Fanetti 5:3. – Neckertal: Timo Ebneter, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Michael Britt, Sandro Meng, Roberto Manzo, Noah Jäger, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Matthias Rüegg, Dimitri Büchler. – Kirchberg: Erwin Iten, Sandro Loser, Franco Loser, Simon Wohlgensinger, Yannic Lang, Silvan Oberholzer, Aaron Ress, Florian Schefer, Aaron Schönenberger, Mario Kuhn, Adrian Oberholzer. – Verwarnungen: 38. Silvan Oberholzer, 43. Roberto Manzo, 68. Matthias Rüegg, 88. Patrick Tanner, 92. Tim Bouwmeester.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

