Frauen 3. Liga Rheineck mit drei Punkten auswärts gegen Balzers Sieg für Rheineck: Gegen Balzers gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3.

Lorena Heeb eröffnete in der 14. Minute das Skore, als sie für Balzers das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Emanuele Cavalheiro durch ihren Treffer für Rheineck in der 15. Minute her. Loredana Guadagnini schoss Rheineck in der 17. Minute zur 2:1-Führung.

Zum Ausgleich für Balzers traf Lorena Heeb in der 41. Minute. In der 80. Minute gelang Jessica Breu der Führungstreffer zum 3:2 für Rheineck. Nur zwei Minute später traf Jessica Breu erneut, so dass es in der 82. Minute 4:2 für Rheineck hiess. In der Schlussphase kam Balzers noch auf 3:4 heran. Céline Schaper war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Rheineck nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Rheineck die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rheineck machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Rheineck hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheineck tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Staad 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, Bützel, Staad).

Mit der Niederlage rückt Balzers in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 6. Balzers hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Balzers in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Staad 2. Das Spiel findet am 6. November statt (13.30 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - FC Rheineck 1 3:4 (2:2) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 14. Lorena Heeb 1:0. 15. Emanuele Cavalheiro 1:1. 17. Loredana Guadagnini 1:2. 41. Lorena Heeb 2:2. 80. Jessica Breu 2:3. 82. Jessica Breu 2:4. 84. Céline Schaper 3:4. – Balzers: Ramya Rames, Janine Eggenberger, Anja Camenisch, Stefanie Kanapathippillai, Céline Schaper, Nina Gassner, Alina Hasler, Larissa Frick, Lorena Heeb, Lena Scheiber, Leoni Vogt. – Rheineck: Anja Hanselmann, Elisa Indermaur, Priska Stäheli, Leandra Köppel, Vanessa Angehrn, Loredana Guadagnini, Svenja Dreszig, Jessica Anna Kniel, Alina Tobler, Jessica Breu, Emanuele Cavalheiro. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

