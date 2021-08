4. Liga, Gruppe 3 Rheineck gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Altstätten Sieg für Rheineck gegen Altstätten zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:0. 22.08.2021, 10.09 Uhr

(chm)

Dominique Lapp brachte Rheineck 1:0 in Führung (11. Minute). In der 27. Minute baute der gleiche Dominique Lapp die Führung für Rheineck weiter aus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Patrick Koch in der 86. Minute, als er für Rheineck zum 3:0 traf.

Bei Altstätten sah Stefan Stanisic (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Steger (30.) und Besim Shaqiri (76.). Bei Rheineck erhielten Marcel Niederer (80.) und Patrick Koch (86.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Rheineck auf dem zweiten Rang. Für Rheineck geht es zuhause gegen FC Heiden 1 weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

In der Tabelle steht Altstätten nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Altstätten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Montlingen 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Altstätten 2 - FC Rheineck 2 0:3 (0:2) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 11. Dominique Lapp 0:1. 27. Dominique Lapp 0:2. 86. Patrick Koch 0:3. – Altstätten: Ivan Marjanovic, Samir Saqipi, Agmend Ali, Andrin Metzger, Fabian Mazenauer, Stefan Stanisic, Fabio Steger, Besim Shaqiri, Denis Bektesi, Maik Jaquier, Goran Savanovic. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Simon Jankovics, Mirco Paternoster, Daniel Keller, Raphael Frei, Denis Benz, Sandro Barmettler, Marcel Niederer, Filip Kevély, Dominique Lapp, Patrick Koch. – Verwarnungen: 30. Fabio Steger, 76. Besim Shaqiri, 80. Marcel Niederer, 86. Patrick Koch – Ausschluss: 80. Stefan Stanisic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: USV Eschen/Mauren 3 - FC Triesenberg 2 3:0, FC Altstätten 2 - FC Rheineck 2 0:3

Tabelle: 1. USV Eschen/Mauren 3 1 Spiel/3 Punkte (3:0). 2. FC Rheineck 2 1/3 (3:0), 3. FC Rebstein 2a 0/0 (0:0), 4. FC Heiden 1 0/0 (0:0), 5. FC Au-Berneck 05 2 0/0 (0:0), 6. FC Montlingen 2 0/0 (0:0), 7. FC Ruggell 2 0/0 (0:0), 8. FC Staad 2 0/0 (0:0), 9. FC Triesenberg 2 1/0 (0:3), 10. FC Altstätten 2 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 10:06 Uhr.