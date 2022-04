4. Liga, Gruppe 3 Rebstein lässt sich von Triesenberg kein Bein stellen Rebstein siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Triesenberg: Der Tabellenzweite siegt auswärts 5:0 gegen den Tabellenneunten. 23.04.2022, 11.00 Uhr

(chm)

Björn Ergens erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rebstein. Rebstein baute die Führung in der 13. Minute (Fabian Oertle) weiter aus (2:0). Rebstein erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Samed Emini weiter auf 3:0.

David Giovetti de Almeida baute in der 75. Minute die Führung für Rebstein weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Jan Schmid, der in der 80. Minute die Führung für Rebstein auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Björn Ergens von Rebstein erhielt in der 30. Minute die gelbe Karte.

Rebstein weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 37 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel.

Rebstein liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 24 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Rebstein hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rebstein spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altstätten 2 (Rang 7). Die Partie findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Für Triesenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Triesenberg hat bisher dreimal gewonnen und neunmal verloren.

Triesenberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Montlingen 2 (Platz 4). Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Triesenberg 2 - FC Rebstein 2a 0:5 (0:3) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 7. Björn Ergens 0:1. 13. Fabian Oertle 0:2. 27. Samed Emini 0:3. 75. David Giovetti de Almeida 0:4. 80. Jan Schmid 0:5. – Triesenberg: Niklas Beck, Rony Kindle, Alex Eberle, Romeo Schädler, Clemens Gassner, Tobias Eberle, Udo Sprenger, Robin Mettler, Patrick Beck, Stefan Banzer, Vivian Bolter. – Rebstein: Kai Gremminger, Lars Sonderegger, Izzet Yavuz, Dominic Gächter, Philipp Aregger, Marco Keel, Jan Schmid, Patrick Nater, Fabian Oertle, Björn Ergens, Samed Emini. – Verwarnungen: 30. Björn Ergens.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 10:57 Uhr.