4. Liga, Gruppe 4 Rebstein holt sich drei Punkte gegen Speicher Sieg für Rebstein: Gegen Speicher gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 12.09.2021, 08.23 Uhr

(chm)

Rebstein ging in der 35. Minute 1:0 in Führung, als Elias Eccher ins eigene Tor traf. Rebstein baute die Führung in der 41. Minute (Mike Jenny) weiter aus (2:0). In der 79. Minute gelang Speicher (Michael Fehr) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 80. Minute, als Valentin Bünter für Rebstein auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rebstein, Raphael Ulmann (62.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Speicher, Karlo Gavric (62.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Rebstein zu den Besten: Die total 5 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Rebstein von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Rebstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rebstein geht es in einem Heimspiel gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (15.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

In der Tabelle verliert Speicher Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat fünf Punkte. Speicher hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Speicher wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team FC Rotmonten SG 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Buchen, Speicher).

Telegramm: FC Rebstein 2b - FC Speicher 1 3:1 (2:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 35. Eigentor (Elias Eccher) 1:0.41. Mike Jenny 2:0. 79. Michael Fehr 2:1. 80. Valentin Bünter 3:1. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Sokol Thaci, Daniel Bürki, Roland Bürki, Luca Rohner, Marcel Rüegg, Michel Seitz, Raphael Ulmann, Marc Oehler, Urs Breitenmoser, Mike Jenny. – Speicher: Elias Eccher, Laurin Hofer, Mirco Schrag, Pascal Huber, Ray Kunz, Rico Graf, Oliver Schläpfer, Valentin Stillhard, Nils Forestier, Kris Kunz, Karlo Gavric. – Verwarnungen: 62. Raphael Ulmann, 62. Karlo Gavric.

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 4 Spiele/8 Punkte (12:7). 2. FC St. Otmar 1 3/7 (7:5), 3. FC Rebstein 2b 4/7 (7:5), 4. FC Herisau 2 4/7 (8:4), 5. FC Fortuna SG 1 3/5 (7:6), 6. FC Speicher 1 4/5 (7:8), 7. FC Rotmonten SG 1 3/3 (11:10), 8. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 3/2 (6:9), 9. FC Appenzell 2 3/1 (8:14), 10. FK Jedinstvo SG 1 3/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 08:19 Uhr.