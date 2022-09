3. Liga, Gruppe 2 Rebstein holt gegen Glarus ersten Saisonsieg – Alessandro Gottscher mit Siegtor Rebstein hat am Sonntag zuhause Glarus besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:1. 12.09.2022, 11.38 Uhr

(chm)

Rebstein geriet zunächst in Rückstand, als Eldon Bullaku in der 54. Minute Glarus 1:0 in Front brachte. Rebstein drehte aber das Spiel innerhalb von neun Minuten. Zuerst erzielte Rico Köppel (70.) den Ausgleich. Alessandro Gottscher schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Rebstein.

Bei Glarus erhielten Silas Gabriel (36.), Juan Manuel Traba Baumgartner (45.) und Andrea Contardi (91.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rebstein, Emre Kocabas (26.) kassierte sie.

Rebstein verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Rebstein folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Rebstein konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rebstein spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4). Die Partie findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Glarus steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 8). Das Team hat drei Punkte. Für Glarus ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Glarus verlor zudem erstmals zuhause.

Glarus tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bad Ragaz 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Glarus 1 2:1 (0:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 54. Eldon Bullaku (Penalty) 0:1.70. Rico Köppel 1:1. 79. Alessandro Gottscher 2:1. – Rebstein: Dominik Roth, Luc Sonderegger, Joshua Böhrer, Emre Kocabas, Nico Dietrich, Simon Schranz, Björn Ergens, Rico Köppel, Philip Baumgartner, Valentino Tomasic, Andrej Dursun. – Glarus: Edon Kurtishaj, David Dovicak, Caner Koyun, Patrick Widmer, Thomas Heinzer, Juan Manuel Traba Baumgartner, Senol Kartal, Onur Kartal, Nico Künzler, Franco Elmer, Eldon Bullaku. – Verwarnungen: 26. Emre Kocabas, 36. Silas Gabriel, 45. Juan Manuel Traba Baumgartner, 91. Andrea Contardi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 11:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.