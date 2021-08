3. Liga, Gruppe 2 Rebstein bezwingt im Auftaktspiel Rüthi – Andrej Dursun trifft zum Sieg Sieg für Rebstein gegen Rüthi im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 1:0. 23.08.2021, 00.23 Uhr

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Rebstein das einzige Tor der Partie. Das 1:0 erzielte Andrej Dursun in der 14. Minute.

Bei Rüthi erhielten Marco List (30.), Sven Städler (93.) und Tunahan Aydin (97.) eine gelbe Karte. Bei Rebstein erhielten Farid Fousseni (24.) und Alessio Celentano (97.) eine gelbe Karte.

Rebstein reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Das nächste Spiel trägt Rebstein zuhause gegen das stark gestartete Team FC Staad 1 aus. Das Spiel findet am 29. August statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

In der Tabelle steht Rüthi nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Rüthi trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Diepoldsau-Schmitter 1. Die Partie findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Rüthi 1 1:0 (1:0) - Birkenau, Rebstein – Tor: 14. Andrej Dursun 1:0. – Rebstein: Dominik Roth, Farid Fousseni, Sascha Haltiner, Philip Baumgartner, Luc Sonderegger, Simon Schranz, Alessio Celentano, Rico Köppel, Valentino Tomasic, Andrin Cabezas, Andrej Dursun. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Marco List, Jérôme Lüchinger, Joël Koller, Robin Sonderegger, Gutemberg Dos Santos Guedes, Bernhard Allgäuer, Pascal Zäch, Sam Salehi, Nderim Bektasi. – Verwarnungen: 24. Farid Fousseni, 30. Marco List, 93. Sven Städler, 97. Alessio Celentano, 97. Tunahan Aydin.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Triesen 1 1:5, FC Rebstein 1 - FC Rüthi 1 1:0

Tabelle: 1. FC Staad 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Triesen 1 1/3 (5:1), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 1/3 (4:0), 4. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 5. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 6. FC Rebstein 1 1/3 (1:0), 7. FC Rheineck 1 1/0 (1:2), 8. FC Rüthi 1 1/0 (0:1), 9. FC Schaan 1 1/0 (1:3), 10. FC Widnau 2 1/0 (1:5), 11. FC Triesenberg 1 1/0 (0:4), 12. USV Eschen/Mauren 2 1/0 (0:8).

