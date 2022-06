4. Liga, Gruppe 4 Rebstein beendet Niederlagenserie gegen Herisau Gegen Herisau gewinnt Rebstein am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 3:0. 04.06.2022, 21.29 Uhr

(chm)

In der 17. Minute gelang Nicolae Sorin Albeanu der Führungstreffer zum 1:0 für Rebstein. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rebstein stellte Bekim Asipi in Minute 53 her. Wiederum Bekim Asipi erhöhte in der 93. Minute auf 3:0 für Rebstein.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Benjamin Rufati von Herisau erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Rebstein: 26 Punkte bedeuten Rang 6. Rebstein hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rebstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 4. Herisau hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Herisau ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Herisau 2 - FC Rebstein 2b 0:3 (0:1) - Kreckel, Herisau – Tore: 17. Nicolae Sorin Albeanu 0:1. 53. Bekim Asipi 0:2. 93. Bekim Asipi 0:3. – Herisau: Cassandro Baumann, Vuk Begovic, Joel Gemperle, Max Nadig, Filip Miljkovic, Marco Wanner, Gianluca Bianculli, Hakan Ümit, Enes Demirci, Benjamin Rufati, Dinis Teixeira Andrade. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Thushipan Sriskandanathan, Aurèle Torghele, Roland Bürki, Cem Kocabas, Raphael Ulmann, Marcel Rüegg, Nicolae Sorin Albeanu, Daniel Bürki, Mike Jenny, Urs Breitenmoser. – Verwarnungen: 90. Benjamin Rufati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2022 21:26 Uhr.