Frauen 2. Liga Rapperswil-Jona siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Rapperswil-Jona: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Ems 3:1. 28.03.2022, 09.06 Uhr

Ems ging zunächst in der 43. Minute in Führung, als Yasmine Beccarelli zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Patrizia Altorfer aber den Ausgleich für Rapperswil-Jona. Monica Meijer schoss Rapperswil-Jona in der 79. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Luana Ammann die Führung für Rapperswil-Jona auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rapperswil-Jona, Alessia Pignataro (65.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Ems erhielt: Laila Bonderer (36.)

In den bisherigen Spielen ist Rapperswil-Jona nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 0.8. Das bedeutet, dass Rapperswil-Jona die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Ems ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Rapperswil-Jona nicht verändert. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 10. Rapperswil-Jona hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Romanshorn 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 3. April statt (14.00 Uhr, Grünfeld, Jona).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Ems hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Thusis - Cazis 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (19.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Telegramm: FC Ems 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 1:3 (1:0) - EMS – Tore: 43. Yasmine Beccarelli 1:0. 46. Patrizia Altorfer 1:1. 79. Monica Meijer 1:2. 92. Luana Ammann 1:3. – Ems: Yasmin Gartmann, Laura Hubert, Leonore Holstein, Nicole Gartmann, Alessia Beckbissinger, Tatjana Darms, Solana Dietrich, Yasmine Beccarelli, Cris Raselli, Nicole Walker, Laila Bonderer. – Rapperswil-Jona: Nicole Monnigadon, Alessia Christen, Luana Ammann, Laura Marchionna, Aurora De Col, Sandra Ortner, Patrizia Altorfer, Alessia Pignataro, Noemi Häussler, Anna Sofia Züger, Sarah Züger. – Verwarnungen: 36. Laila Bonderer, 65. Alessia Pignataro.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

