Frauen 2. Liga Rapperswil-Jona holt sich drei Punkte gegen Ebnat-Kappel Rapperswil-Jona behielt im Spiel gegen Ebnat-Kappel am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 01.05.2022, 20.46 Uhr

(chm)

Nevia Stoob eröffnete in der 20. Minute das Skore, als sie für Rapperswil-Jona das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Per Elfmeter glich Selin Roth das Spiel in der 25. Minute für Ebnat-Kappel wieder aus. Patrizia Altorfer brachte Rapperswil-Jona 2:1 in Führung (51. Minute). Wiederum Patrizia Altorfer erhöhte in der 74. Minute auf 3:1 für Rapperswil-Jona.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Laura Marchionna von Rapperswil-Jona erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Ebnat-Kappel kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Rapperswil-Jona: Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Rapperswil-Jona hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesen 1 Grp. (Platz 6). Das Spiel findet am 8. Mai statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Ebnat-Kappel war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebnat-Kappel zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Thusis/Cazis 1. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Ebnat-Kappel 1 3:1 (1:1) - Grünfeld, Jona – Tore: 20. Nevia Stoob (Penalty) 1:0.25. Selin Roth (Penalty) 1:1.51. Patrizia Altorfer 2:1. 74. Patrizia Altorfer 3:1. – Rapperswil-Jona: Fiona Flühler, Laura Marchionna, Luana Ammann, Annina Rauber, Aurora De Col, Aline Dittner, Nevia Stoob, Patrizia Altorfer, Yara Hofmann, Lia Pagotto, Sarah Züger. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Leandra Aerne, Flavia Cemin, Rahel Abderhalden, Martina Horvat, Dionne Kauf, Flavia Schaufelberger, Olivia Castelberg, Selin Roth. – Verwarnungen: 93. Laura Marchionna.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 20:43 Uhr.