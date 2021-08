4. Liga, Gruppe 4 Pius Huber rettet Appenz im Auftaktspiel einen Punkt gegen Rebstein Appenz und Rebstein teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus. 22.08.2021, 20.30 Uhr

(chm)

Appenz lag zwar über weite Strecken des Spiels (71 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Marcel Rüegg und Bekim Asipi ging Rebstein bis in die 46. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Appenz darauf zu reagieren: Zunächst gelang Andreas Rusch in der 80. Minute der Anschlusstreffer, Pius Huber sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein erhielten Marcel Rüegg (53.), Dominik Eggert (88.) und Raphael Ulmann (93.) eine gelbe Karte. Appenz blieb ohne Karte.

Appenz liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für Appenz geht es auswärts gegen FC Rotmonten SG 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Rebstein liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Rebstein spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Herisau 2. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (14.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Appenzell 2 - FC Rebstein 2b 2:2 (0:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 21. Marcel Rüegg 0:1. 46. Bekim Asipi 0:2. 80. Andreas Rusch 1:2. 92. Pius Huber 2:2. – Appenz: Walter Heeb, Pius Huber, Andreas Sonderer, Remo Sonderer, Dimitri Wyss, Roman Koller, Michael Büchler, Gian Carlo Tibolla, Toni De Sousa Claro, Andreas Rusch, Mohamed Omar Ali. – Rebstein: Mario Baumgartner, Thushipan Sriskandanathan, Daniel Bürki, Roland Bürki, Luca Rohner, Marcel Rüegg, Marc Oehler, Raphael Ulmann, Roman Eggert, Urs Breitenmoser, Mike Jenny. – Verwarnungen: 53. Marcel Rüegg, 88. Dominik Eggert, 93. Raphael Ulmann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Fortuna SG 1 - FC Speicher 1 1:1, FC Urnäsch 1 - FK Jedinstvo SG 1 4:1, FC Appenzell 2 - FC Rebstein 2b 2:2

Tabelle: 1. FC Urnäsch 1 1 Spiel/3 Punkte (4:1). 2. FC Rebstein 2b 1/1 (2:2), 3. FC Appenzell 2 1/1 (2:2), 4. FC Fortuna SG 1 1/1 (1:1), 5. FC Speicher 1 1/1 (1:1), 6. FC St. Otmar 1 0/0 (0:0), 7. FC Rotmonten SG 1 0/0 (0:0), 8. FC Herisau 2 0/0 (0:0), 9. FC Teufen-Bühler 2 Grp. 0/0 (0:0), 10. FK Jedinstvo SG 1 1/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:22 Uhr.