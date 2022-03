Frauen 3. Liga Pflichtsieg für Wittenbach gegen Gossau Wittenbach holt gegen Gossau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 2:0. 29.03.2022, 09.46 Uhr

(chm)

In der 29. Minute war es an Pascale Engetschwiler, Wittenbach 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (86. Minute) erhöhte sodann Celina Thurnheer noch zum Endresultat von 2:0

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Wittenbach zu den Besten: Die total 20 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Wittenbach: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 4. Für Wittenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Wittenbach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Kirchberg 2 Grp., also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Gossau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Gossau hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren.

Gossau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Balzers 2 Grp. (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (14.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Gossau 1 - FC Wittenbach 1 0:2 (0:1) - Buechenwald, Gossau – Tore: 29. Pascale Engetschwiler 0:1. 86. Celina Thurnheer 0:2. – Gossau: Shyhrete Kryeziu, Janine Gemperle, Nadine Fürer, Tatjana Vujnic, Morena Eva Abelleira Torralba, Gaye Gürgen, Noelia Settembrini, Géraldine Sprenger, Alessia Brunner, Ditjona Temaj, Tansu Demirci. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Nadja Eisenhut, Modeste Wohnrau, Livia Leuthold, Simona Gahlinger, Melanie Geiger, Catiana Zappa, Sarah Giezendanner, Celina Thurnheer, Pascale Engetschwiler, Michelle Waldner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.03.2022 09:43 Uhr.