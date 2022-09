3. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Teufen gegen Abtwil Sieg für den Tabellenvierten: Teufen lässt am Donnerstag auswärts beim 3:1 gegen Abtwil (Rang 10) nichts anbrennen. 16.09.2022, 06.57 Uhr

Abtwil ging zunächst in der 36. Minute in Führung, als Christian Ammann zum 1:0 traf. In der 64. Minute gelang Teufen jedoch durch Jean Noël Höhener der Ausgleich. Roman Neuländner erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Teufen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als Cyrill Rohner die Führung für Teufen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Teufen für Jannik Marti (56.) und Dimitri Waldburger (77.). Eine Verwarnung gab es für Abtwil, nämlich für Livio Lamorte (73.).

Die Offensive von Teufen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Teufen von Rang 4 auf 3. Das Team hat zehn Punkte. Für Teufen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Teufen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Niederwil 1 (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am 24. September statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Abtwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Abtwil hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Abtwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Wittenbach 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Teufen 1 1:3 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 36. Christian Ammann 1:0. 64. Jean Noël Höhener 1:1. 75. Roman Neuländner 1:2. 85. Cyrill Rohner 1:3. – Abtwil: Damian Scherrer, Iven Manser, Christian Ammann, David Styger, Matthias Müller, Livio Lamorte, Moritz Kupferschmid, Kevin Kläger, Berkay Oeztürk, Davide Schubiger, Eischwar Rasiah. – Teufen: Nicola Manser, Jean Noël Höhener, Jannik Marti, Steve Knechtle, Robin Boppart, Ramon Germann, Yanick Walser, Cyrill Rohner, Roman Ehrbar, Nico Weiler, Adrian Meier. – Verwarnungen: 56. Jannik Marti, 73. Livio Lamorte, 77. Dimitri Waldburger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 06:47 Uhr.

