2. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Mels gegen Winkeln – Eric Stump mit Siegtor Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 7) ist Mels am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Winkeln gerecht geworden und hat zuhause 1:0 gewonnen. 03.04.2022, 06.56 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Mels das einzige Tor der Partie. In der 11. Minute schoss Eric Stump das 1:0.

Bei Mels sah Angelo Willi (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Angelo Willi (41.), Luca Bleisch (76.) und Robin Marthy (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winkeln, Fabian Steinemann (27.) kassierte sie.

Mels hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 37 Tore erzielte. In der Abwehr ist Mels sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Mels bleibt Leader: Das Team hat nach 13 Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Für Mels ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Mels gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Mels auswärts mit FC Montlingen 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 10. April statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Winkeln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 7. Winkeln hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Winkeln tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Herisau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 9. April statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Winkeln SG 1 1:0 (1:0) - Tiergarten, Mels – Tor: 11. Eric Stump 1:0. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Ramon Gartmann, Pierin Gantenbein, Angelo Willi, Manuel Kalberer, Manuel Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Noah Eberle, Alfa Manuel Djana Casado, Fabian Steinemann, Mika Binzen, Ruben Melim Almeida, Marc Grünenfelder, Colin Twumasi. – Verwarnungen: 27. Fabian Steinemann, 41. Angelo Willi, 76. Luca Bleisch, 80. Robin Marthy – Ausschluss: 61. Angelo Willi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

