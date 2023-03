3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Buchs gegen Rüthi – Mika Lippuner trifft zum Sieg Buchs hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Rüthi gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Samstag zuhause 2:1 gegen den Tabellenelften. 26.03.2023, 16.54 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Buchs gelang Mika Lippuner in der 61. Minute. In der 17. Minute hatte Mentor Memeti Buchs in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rüthi fiel in der 47. Minute durch Batuhan Karakas.

Gelbe Karten gab es bei Rüthi für Genti Seljmani (41.), Argurian Bojaxhi (43.) und Maximilian Michael Seger (94.). Bei Buchs erhielten Cyrill Schlegel (65.) und Adrian Pavlov (75.) eine gelbe Karte.

Buchs hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 0.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Buchs seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 32 Punkten. Buchs hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Glarus 1. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Für Rüthi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Rüthi hat bisher dreimal gewonnen und neunmal verloren.

Rüthi trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Weesen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Buchs 1a - FC Rüthi 1 2:1 (1:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 17. Mentor Memeti 1:0. 47. Batuhan Karakas 1:1. 61. Mika Lippuner 2:1. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Severin Weibel, Fabio Ventura, Cyrill Schlegel, Ivan Quintans, Burak Eris, Yari Brunettini, Mentor Memeti, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Ruethi: Dominic Hehle, Robin Sonderegger, Nino Schnüriger, Besart Shoshi, Michael Heeb, Fisnik Berisha, Maximilian Michael Seger, Genti Seljmani, Batuhan Karakas, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Verwarnungen: 41. Genti Seljmani, 43. Argurian Bojaxhi, 65. Cyrill Schlegel, 75. Adrian Pavlov, 94. Maximilian Michael Seger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 16:38 Uhr.