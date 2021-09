3. Liga, Gruppe 2 Pflichtsieg für Altstätten gegen Widnau – Kevin Steiger als Matchwinner Altstätten holt gegen Widnau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 4:3. 05.09.2021, 23.44 Uhr

(chm)

Aleksandar Radisic eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Widnau das 1:0 markierte. Simon Lichtenstern glich in der 7. Minute für Altstätten aus. Es hiess 1:1. Tobia Walt schoss Altstätten in der 18. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Widnau fiel in der 29. Minute (Noah Massari). In der 33. Minute war es an Kevin Steiger, Altstätten 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Widnau fiel in der 37. Minute, als Tobia Walt ins eigene Tor traf. In der 71. Minute schoss Kevin Steiger Altstätten in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Maurin Brülisauer (25.) und Rafael Bucheli (58.). Eine Verwarnung gab es für Widnau, nämlich für Noe Rieser (89.).

In der Tabelle verbessert sich Altstätten von Rang 4 auf 1. Das Team hat sieben Punkte. Für Altstätten ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Altstätten ging unentschieden aus.

Altstätten spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triesenberg 1 (Rang 7). Diese Begegnung findet am 12. September statt (14.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Unverändert liegt Widnau auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Widnau muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Widnau zuhause und einmal auswärts.

Widnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen USV Eschen/Mauren 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 11. September statt (19.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Altstätten 1 3:4 (3:3) - Aegeten, Widnau – Tore: 1. Aleksandar Radisic 1:0. 7. Simon Lichtenstern 1:1. 18. Tobia Walt 1:2. 29. Noah Massari 2:2. 33. Kevin Steiger 2:3. 37. Eigentor (Tobia Walt) 3:3.71. Kevin Steiger 3:4. – Widnau: Kim Gremminger, Daniel Leuthe, Roman Weber, Sahin Kaya, Raphael Frei, Alban Lufi, Noah Massari, Noe Rieser, Samuel Thönig, Aleksandar Radisic, Aaron Heule. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Lichtenstern, Simon Eugster, Maurin Brülisauer, Fisnik Berisha, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Kevin Steiger, Adis Hujdur, Taras Zinko. – Verwarnungen: 25. Maurin Brülisauer, 58. Rafael Bucheli, 89. Noe Rieser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Altstätten 1 3:4, FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Triesen 1 6:1

Tabelle: 1. FC Altstätten 1 3 Spiele/7 Punkte (7:5). 2. FC Staad 1 3/7 (13:1), 3. FC Buchs 1 3/7 (8:3), 4. FC Rebstein 1 3/7 (5:3), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 3/6 (12:5), 6. FC Triesen 1 3/4 (8:9), 7. FC Triesenberg 1 3/4 (4:6), 8. FC Schaan 1 3/3 (7:5), 9. USV Eschen/Mauren 2 3/3 (4:12), 10. FC Rüthi 1 3/3 (4:7), 11. FC Widnau 2 3/0 (4:15), 12. FC Rheineck 1 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 23:41 Uhr.