2. Liga, Gruppe 1 Pflichtsieg für Abtwil gegen Uzwil – Temesgen Sabit als Matchwinner Abtwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Uzwil: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenzehnten. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Temesgen Sabit eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Abtwil das 1:0 markierte. Gleichstand war wieder in der 48. Minute hergestellt. Thomas Sturzenegger traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Uzwil. Temesgen Sabit sorgte in der 54. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Abtwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Nemanja Boskovic (62.) und David Jovanovic (73.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Abtwil, nämlich für Marc Blumer (56.).

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 24 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Abtwil: 19 Punkte bedeuten Rang 2. Für Abtwil ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Abtwil ging unentschieden aus.

Für Abtwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Montlingen 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Nach der Niederlage büsst Uzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 11. Uzwil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Uzwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC St. Margrethen 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.30 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Uzwil 2 2:1 (1:1) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 6. Temesgen Sabit 1:0. 48. Eigentor (Thomas Sturzenegger) 1:1.54. Temesgen Sabit 2:1. – Abtwil: Alexander Stumpf, Elias Reich, Jan Ledergerber, Reto Nef, Renato Gröli, Marc Koller, Mattias Gröli, Temesgen Sabit, Nico Isler, Thomas Sturzenegger, Silvan Spescha. – Uzwil: Andrin Scherrer, Nemanja Boskovic, Velin Petrov, Andreas Böfer, Kostadin Mitrov, Dejan Misic, Marko Kartelo, Darko Boskovic, Mirko Milic, David Jovanovic, Michael Hürlimann. – Verwarnungen: 56. Marc Blumer, 62. Nemanja Boskovic, 73. David Jovanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

