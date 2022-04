4. Liga, Gruppe 5 Penaltytor bringt Weinfelden-Bürglen Unentschieden gegen Wittenbach Das Resultat im Spiel zwischen Wittenbach und Weinfelden-Bürglen lautet 1:1. 21.04.2022, 08.56 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Dario Müller in der 22. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 30. Minute traf Albert Morina für Weinfelden-Bürglen.

Bei Weinfelden-Bürglen sah Albert Morina (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Özgür Sahin (65.). Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Emre Ender (30.), Mike Herzig (44.) und Sebastiano Fasanella (90.).

In seiner Gruppe hat Wittenbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 32 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Wittenbach: 22 Punkte bedeuten Rang 2. Wittenbach hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarajevo 92 92 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Das Unentschieden bringt Weinfelden-Bürglen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Weinfelden-Bürglen hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Weinfelden-Bürglen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Abtwil-Engelburg 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Wittenbach 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 1:1 (1:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 22. Dario Müller 1:0. 30. Albert Morina (Penalty) 1:1. – Wittenbach: Flavio Bötschi, Emre Ender, Sebastiano Fasanella, Andreas Breu, Felipe Trujillo, Simone Protopapa, Andreas Forster, Denis Cukic, Aleksandar Zdravkovic, Dario Müller, Mike Herzig. – WeinfeldenBuerglen: Özgür Sahin, Todo Coskun, Manuel Nikollbibaj, Jusuf Ameti, Shenur Ameti, Mehmet Bakan, Albert Morina, Leon Strasser, Can Turan Dugan, Daniel Odoh, Pren Gjoni. – Verwarnungen: 30. Emre Ender, 44. Mike Herzig, 65. Özgür Sahin, 90. Sebastiano Fasanella – Ausschluss: 90. Albert Morina.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

