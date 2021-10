4. Liga, Gruppe 5 - Penaltytor bringt Weinfelden-Bürglen Unentschieden gegen Flawil

Einfach Erklärt Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um Süssigkeiten einzukaufen: Was ist Halloween und wie kam dieser Brauch zu uns?

Halloween steht bald wieder an. Die keltische Tradition führt jedes Jahr zu Schrecken und Spass. Seit dem 20. Jahrhundert geht man auch in Europa von Haus zu Haus oder schnitzt Fratzen in Kürbisse.