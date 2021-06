3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Valposchiavo Unentschieden gegen Ems Das Resultat im Spiel zwischen Valposchiavo und Ems lautet 1:1. 20.06.2021, 09.10 Uhr

(chm)

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. In der 93. Minute schoss Enes Salihagic das 1:1. Nur gerade zwei Minuten später (95.) schaffte Valposchiavo den Ausgleich, als Mattia Merlo erfolgreich war.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ems gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Janique Gringer (71.) und Hanan Beso (95.). Gelbe Karten sahen zudem Enes Salihagic (46.), Hanan Beso (68.) und Mitko Gjorgjievski (91.). Bei Valposchiavo erhielten Alessandro De Campo (50.) und Omar Viviani (81.) eine gelbe Karte.

Valposchiavo bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 7. Valposchiavo hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Valposchiavo spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Thusis - Cazis 1 (Platz 9). Die Partie findet am Mittwoch (23. Juni) statt (20.00 Uhr, St. Martin, Cazis).

Nach dem Unentschieden ist Ems nicht mehr Tabellenführer. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Ems hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Ems zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Buchs 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, EMS).

Telegramm: Valposchiavo Calcio 1 - FC Ems 1 1:1 (0:0) - Casai, Campascio – Tore: 93. Enes Salihagic 0:1. 95. Mattia Merlo (Penalty) 1:1. – Valposchiavo: Omar Viviani, Daniele Rossi, Alessandro Fiorina, Massimiliano Fiorina, Luca Cristiano, Valerio Plozza, Alessandro De Campo, Paolo Nogheredo, Mattia Merlo, Mattia Cathieni, Saran Rampa. – Ems: Nicola Hartmann, Hanan Beso, Hanad Beso, Enes Salihagic, Victor Americo Pinheiro Rodrigues, Pierin Frizzoni, Janique Gringer, Samir Limani, Resandan Yogarajah, Mario Garcia Agulla, Mitko Gjorgjievski. – Verwarnungen: 46. Enes Salihagic, 50. Alessandro De Campo, 68. Hanan Beso, 81. Omar Viviani, 91. Mitko Gjorgjievski – Ausschlüsse: 71. Janique Gringer, 95. Hanan Beso.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Triesen 1 2:1, Valposchiavo Calcio 1 - FC Ems 1 1:1, FC Sargans 1 - FC Gams 1 4:3, FC Landquart 1 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 9 Spiele/21 Punkte (30:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 4. FC Triesen 1 9/15 (26:19), 5. FC Triesenberg 1 9/15 (28:17), 6. FC Landquart 1 9/15 (18:16), 7. Valposchiavo Calcio 1 8/12 (10:11), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 8/7 (6:23), 10. FC Gams 1 9/7 (17:31), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 9/3 (9:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 09:07 Uhr.